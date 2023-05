Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rauchmelder ausgelöst

Linz am Rhein (ots)

Am Montagabend wurde der Polizeiinspektion in Linz ein Rauchmeldealarm in einem Mehrparteienhaus in der Oberlöh gemeldet. Die Feuerwehr konnte sich über einen Kellereingang Zutritt zum Gebäude verschaffen und stellte einen Fehlalarm fest.

