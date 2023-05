Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 1. Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 02.05.2023 2. Weyerbusch B8-Fahrt unter Alkoholeinfluß

Weyerbusch (ots)

Am Abend des 29.04.2023 erhielt die Polizeiinspektion Altenkirchen Mitteilung über ein Fahrzeug, welches in sehr unsicherer Fahrweise über die B 8 in Richtung Weyerbusch unterwegs sei. In der Ortslage Weyerbusch kam es zu einer Kontrolle des Fahrers. Dieser wies eine deutliche Alkoholisierung auf, eine Blutprobe wurde angeordnet. Im weiteren Verlauf beleidigte die Person die eingesetzten Polizeibeamten und versuchte sich der angeordneten Blutprobe massiv zu widersetzen. Letztendlich konnte die Maßnahme durchgeführt werden, Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell