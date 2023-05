Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 1. Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 02.05.2023 2. Bilanz zur Mainacht/Maifeiertag im Dienstgebiet der PI Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

In der Mainacht, sowie dem gestrigen Maifeiertag, hat die Polizei Altenkirchen zwar einige Einsätze zu verzeichnen, diese sind jedoch nicht als auffällig hoch einzustufen. Am Abend des 30.04.2023 kam es im Stadtbereich Altenkirchen zu einer Körperverletzung, eine Person wurde leicht verletzt und mußte vor Ort versorgt werden. In den frühen Morgenstunden des 01.05.2023 bedrohte und beleidigte eine alkoholisierte Person einen Gast in einer Gastronomieeinrichtung in Altenkirchen. Es wurde ein Hausverbot ausgesprochen, entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Ebenfalls in den frühen Morgenstunden des 01.05.2023 kam es im Bereich Fürthen zu einer Trunkenheitsfahrt, hierzu wurde bereits berichtet. Am Nachmittag des 01.05.2023 fiel an einer Tankstelle in Hamm ein Fahrer eines Pkw auf, welcher augenscheinlich alkoholisiert war und sich an der Tankstelle noch einmal mit weiteren, alkoholischen Getränken versorgte. Der Fahrer konnte nach einer Fahndung im Bereich der Polizeiwache Wissen kontrolliert werden, ein Atemalkoholtest ergab einen nicht unerheblichen Wert, ein Strafverfahren wurde eingeleitet, des weiteren droht ein Entzug der Fahrerlaubnis.

