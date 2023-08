Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Neues Feuerwehrgerätehaus und Fahrzeug in Oberelspe

Lennestadt (ots)

Nach der Grundsteinlegung im März 2022 wurde am vergangenen Wochenende in Oberelspe offiziell das neue Feuerwehrgerätehaus seiner Bestimmung übergeben. 1,5 Mio. Euro wurden für Grunderwerb, Abriss und Rückbau des Grundstücks und den Neubau investiert, bezuschusst mit 250.000 Euro des Landes NRW aus der Maßnahme zur "Förderung des ländlichen Raumes". Die gesetzlichen Anforderungen für Feuerwehrgerätehäuser steigen. Dazu gehören bedarfsgerechte Sozialräume, Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume, getrennt für weibliche und männliche Feuerwehrangehörige und die "Schwarz-Weiß-Trennung" für die Gesundheit der Einsatzkräfte. Das alte Feuerwehrgerätehaus aus den 1960er Jahren entsprach schon lange nicht mehr diesen Anforderungen. Die nun investierte Summe und auch die Eigenleistungen der Kameradinnen und Kameraden aus Oberelspe haben sich gelohnt, betonte Lennestadts Leiter der Feuerwehr, Markus Hamers. Hinzu kommt der neue Standort, der für die Einsatzkräfte nun viel schneller erreichbar ist und zukünftig auch schnellere Ausrückezeiten gewährleistet sind. Auch Bürgermeister Puspas betonte nochmal die Stärkung der Löschgruppen "in der Fläche", man werde an der dezentralen Aufstellung der Feuerwehr festhalten, dies habe sich bewährt, um auch weiterhin "Menschen vor Ort" für das Ehrenamt gewinnen zu können. Puspas Einladung waren Vertreter des Stadtrates, den Ausschüssen, des Landtages, MHD, THW, der Polizei und DRK gefolgt. Einziehen werden in das neue Gerätehaus auch ein neues Löschgruppenfahrzeug LF 10, von denen die Feuerwehr Lennestadt in den vergangenen 2 Jahren 4 Baugleiche beschafft hat. Zudem ein neuer Gerätewagen "Dekon-P" (Dekontamination von Personen), den die Feuerwehr Lennestadt bereits 2017 vom Lande NRW zugeteilt bekam und übergangsweise im Feuerwehrgerätehaus Grevenbrück stationiert wurde. Im Obergeschoss stehen den 27 Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung, 9 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und 3 Kameraden der Ehrenabteilung nun eine Küche und ein Schulungsraum zur Verfügung. Die Segnung des Feuerwehrgerätehauses und auch der Fahrzeuge wurde von Pfarrer Dr. Ettemeyer und Vikar Jai durchgeführt. Im Anschluss konnte das neue Gerätehaus besichtigt werden, begleitet von der Abordnung "Dreckiges Dutzend" des Musikzuges Oedingen der Feuerwehr Lennestadt.

