Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec bei Einbruch in Fahrradgeschäft gestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte sind am Dienstag, 27. Juni, gegen 0.15 Uhr in ein Fahrradgeschäft an der Oststraße eingebrochen und haben ein rotes Pedelec entwendet.

Sie beschädigten das Schaufenster und verschafften sich so Zutritt. Zwei Anwohner wurden unabhängig voneinander auf den Einbruch aufmerksam und sahen, wie ein Mann das Damenfahrrad aus dem beschädigten Schaufenster hob und damit anschließend zu Fuß entlang der Antonistraße in Richtung Nordenwall flüchtete. Der zweite unbekannte Tatverdächtige flüchtete über die Oststraße in Richtung Pauluskirche. Einer der Anwohner alarmierte die Polizei.

Der erste Tatverdächtige ist zwischen 1,65 Meter und 1,75 Meter groß und war dunkel gekleidet. Der zweite unbekannte Mann ist zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß und geschätzt zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er hat graue, hochgegelte Haare und war mit einem grauen Oberteil, Jeans und dunklen Schuhen bekleidet.

Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell