Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Am Donnerstagabend kam es an einer Kreuzung zu einem Verkehrsunfall zweier Fahrzeuge. Ein 22-jähriger Ford-Lenker war gegen 17:50 Uhr auf der Heinrich-Hertz-Straße unterwegs, als die mutmaßliche Unfallverursacherin, eine 52-jährige VW-Fahrerin, über die Kreuzung zur Max-Plank-Straße fuhr. Hierbei habe die Frau offenbar die Vorfahrtsregelung missachtet, was zu einer Kollision beider Fahrzeuge führte. Beide Fahrzeugführer wurden dabei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beziffert sich auf circa 34.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell