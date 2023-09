Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Benefizkonzert des Bundespolizeiorchesters München - Big Band unterstützt das Kinderhilfswerk Plan International e.V.

Regensburg (ots)

Bereits zum dritten Mal in Folge spielt das Bundespolizeiorchester München zum Weltmädchentag am 11. Oktober im Kolpinghaus. An diesem Abend wird die Big Band mit ihrem unverwechselbaren Glenn-Miller-Sound auftreten.

Die Kinderhilfsorganisation Plan International nimmt sich jedes Jahr den Weltmädchentag zum Anlass, um sich für die Chancengleichheit von Mädchen einzusetzen. Bereits bei den vorangegangenen Benefizkonzerten hatte die Regensburger Plan-Gruppe den Erlös an Projekte zugunsten benachteiligter Mädchen gespendet. In diesem Jahr kommen alle Einnahmen der Kampagne zum Thema "Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte" zugute.

Alle Menschen haben das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben ohne Zwang, Gewalt und Missbrauch. Dazu gehört auch das Recht, über den eigenen Körper zu bestimmen und frei Entscheidungen über Sexualität und Fortpflanzung treffen zu können. Deshalb setzt sich Plan für die Verwirklichung von sexuellen und reproduktiven Rechten ein.

Das Bundespolizeiorchester München bringt auch seinen neuen Dirigenten mit nach Regensburg. Philipp Armbruster wird an diesem Abend die Regensburger mit auf eine musikalische Reise nehmen.

Die für den Hauptbahnhof Regensburg zuständige Bundespolizeiinspektion Waldmünchen wird wie in den vergangenen Jahren wieder mit dabei sein. Bundespolizisten geben am Konzertabend im Foyer Tipps für couragiertes Handeln. Denn die Plan Aktionsgruppe Regensburg und die Bundespolizeiinspektion Waldmünchen engagieren sich in gemeinsamen Aktionen und Projekten für mehr Zivilcourage in Regensburg.

Alle Informationen zum Benefizkonzert auf einen Blick:

Benefizkonzert zum Weltmädchentag zugunsten PLAN International e. V. - Kinderhilfswerk

ORT: Kolpinghaus Regensburg

DATUM: 11.10.2023

UHRZEIT: 19.00 Uhr, Einlass 18.30 Uhr

IHR BEITRAG: 26 EUR / ermäßigt 16 EUR

KARTENVERKAUF: Tourist Information, Altes Rathaus Regensburg und Abendkasse

VERANSTALTER: PLAN Aktionsgruppe Regensburg

ES SPIELT FÜR SIE: Big Band des Bundespolizeiorchesters München

