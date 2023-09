Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: S-Bahnhof Unterföhring zeitweise gesperrt

Verdacht auf Gasaustritt

München (ots)

Am Donnerstagabend (14. September) kam es am S-Bahn Haltepunkt Unterföhring zu einer zeitweisen Sperrung. Grund war der Verdacht auf einen Gasaustritt. Gegen 17:45 Uhr meldeten sich Reisende bei der Polizei, weil sie nach dem Aufenthalt am Haltepunkt Unterföhring über Atembeschwerden klagte. Kräfte des PP München räumten den Haltepunkt um eine weitere Gefährdung auszuschließen. Durch die Bundespolizei wurde der Bereich anschließend abgesperrt. Die ebenfalls alarmierten Feuerwehren aus Unterföhring und Ismaning führten Messungen durch und lüfteten das Bahnhofsgebäude mit Großlüftern. Es wurde keine giftigen Gase festgestellt. Nach ca. zwei Stunden konnte der Bahnverkehr wieder freigegeben werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben Unbekannte vermutlich CS-Gas versprüht. Zwei Personen klagten über Reizungen der Atemwege, mussten jedoch nicht medizinisch behandelt werden. Die Züge der Linie S8 fuhren für den Zeitraum des Einsatzes ohne Halt durch den S-Bahn Haltepunkt. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt.

