Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Groß Eicklingen und Wienhausen

Wienhausen (ots)

Nach Zeugenaussagen befährt der 41-jährige männliche Fahrzeugführer mit seinem PKW die L 311 aus Groß Eicklingen kommend in Richtung Wienhausen. In einer Rechtskurve beschleunigt er, stellt sich am Kurvenausgang quer und schleudert in den Gegenverkehr. Der PKW wird im Heckbereich vom entgegenkommenden PKW einer 50-jährigen Frau erfasst. Der männliche Beteiligte verstirbt noch an der Unfallstelle, die Frau wird leicht verletzt. Weitere Beteiligte befanden sich nicht in den Fahrzeugen. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die L 311 zwischen Groß Eicklingen und Wienhausen voll gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

