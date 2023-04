Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zukunftstag bei der Polizei

Celle (ots)

Celle - Am heutigen 27.04.2023 hat der diesjährige "Girls'Day, Boys'Day" (Zukunftstag) auch bei der Polizei stattgefunden. Dazu haben sich 40 Schüler und Schülerinnen aus Stadt und Landkreis angemeldet. Die Verantwortliche Kollegin für Aus- und Fortbildung Kristina Jost hat mit Unterstützung einiger weiteren Kollegen/-innen für ein buntes Programm gesorgt. Nach Eröffnung der Veranstaltung durch Frau Jost ging es auch gleich zur kurzweiligen Vorführung mit den Diensthunden. Anschließend hat das Präventionsteam rund um das Thema Kriminalprävention und Jugenprävention berichtet. Zum Schluss haben Kollegen aus dem Einsatz- und Streifendienst ihren Bereich vorgeführt und in praktischen Übungen gezeigt, auf was es bei der Selbstverteidigung ankommt. Hierbei durften auch Schutzwesten und Einsatzhelme probegetragen werden. Es konnten viele Fragen beantwortet werden und alle sind mit Freude bei der Sache gewesen. Die Anmeldungen für den Zukunftstag 2024 können ab Januar 2024 gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell