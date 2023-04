Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fußballspiel auf Tennisplatz verursacht hohen Sachschaden

Celle (ots)

Celle/Boye - In der Zeit zwischen dem 23.04.23, 15 Uhr, und dem 25.04.23, 12 Uhr, ist es zu einer ungewöhnlichen Sachbeschädigung auf den Tennisplätzen in Boye gekommen. Auf Grund der Spurenlage vor Ort ist anzunehmen, dass mindestens eine Person mit Fussballschuhen auf zwei Tennisplätzen unterwegs gewesen ist. Es sind eine große Anzahl von Schuheindrücken zu erkennen. Da es für den Tennisverein nicht möglich gewesen ist, die Spuren wegzuharken, mussten die Plätze mit Sand aufgefüllt und mittels einer speziellen Walze bearbeitet werden. Wer Hinweise zu möglichen Verursacher/-innen geben kann, wendet sich an die Polizei Celle unter 05141/277 0

