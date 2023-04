POL-CE: Streitigkeiten enden mit Messerstich

Celle (ots) - Hambühren - Bereits am 22.04.2023, in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr, ist es auf dem Parkplatz des Discounters in der Ostlandstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein ordnungsgemäß abgestellter silberner Mercedes ist durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Wer hier Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Wietze unter 05146/986230 zu ...

