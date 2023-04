Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst nach Gasaustritt

Celle (ots)

Am Sonntag den 30.04.23, um 10:40 Uhr, wird der Rettungsleitstelle Celle durch einen Bewohner ein Gasaustritt in einem Einfamilienhaus in der Schmiedestraße in Celle gemeldet. Durch die Feuerwehr wird ein deutlich erhöhter Kohlenmonoxidgehalt nahe der Sättigungsgrenze im gesamten Haus gemessen. Die Bewohner des Hauses, ein 83-jähriger Mann und seine 81-jährige Ehefrau, werden mit teils lebensgefährlichen Vergiftungserscheinungen durch die Rettungskräfte geborgen. Zwei der eingesetzten Kräfte ziehen sich dabei selbst Vergiftungen zu. Alle vier Personen sind zur Behandlung ins örtliche Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Durchlüftung des Hauses wird festgestellt, dass es vermutlich durch ein defektes Abgasrohr der Ölheizung zu einem Gasaustritt gekommen war.

