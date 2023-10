Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Diebstahl von Mountainbike

Achern (ots)

Am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 15:40 Uhr und 22:30 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike, welches am Bahnhof in Achern abgestellt war. Das weiß-blaue Fahrrad der Marke "Ghost" sei mit einem Kettenschloss gesichert gewesen. Die Höhe des Diebstahlschadens wird auf circa 1.700 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten eventuelle Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 zu melden.

/ju

