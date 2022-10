POL-K: 221030-2-K Polizei sucht weitere Zeugen nach Messerangriff

Köln (ots) - Nach dem Angriff zweier Männer auf einen 22 Jahre alten Kippaträger auf der Schildergasse in der Kölner Innenstadt hat die Polizei am Freitagabend (28. Oktober) einen der Tatverdächtigen (25) festgenommen. Nach ersten Ermittlungen durch den noch am Abend alarmierten Bereitschaftsdienst des ...

