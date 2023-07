Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Pedelec-Fahrer begeht Unfallflucht

Laudenbach (ots)

Am Mittwoch, um 18.10 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger die Straße Im Kisselfließ in Richtung Südspange. An der dortigen Einmündung musste er verkehrsbedingt halten. Als er am Anfahren war, kam ein bislang unbekannter Pedelec-Fahrer und überholte den Autofahrer. Zudem schnitt er dessen Fahrlinie, weshalb der 22-Jährige nach links ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Dies hatte zur Folge, dass er gegen ein Verkehrsschild prallte und die linke Fahrzeugseite seines BMWs beschädigte. Der Pedelec-Fahrer setzte seinen Weg in Richtung der Brücke fort und entzog sich der Unfallaufnahme. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen die Angaben zu dem Pedelec-Fahrer oder dem Unfall machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06201/10030 zu melden.

