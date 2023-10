Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Verkehrsunfall - Fußgänger schwer verletzt

Baden-Baden (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Freitagnachmittag gegen 15:50 Uhr ein 76-jähriger Fußgänger zu, der von einer Pkw-Fahrerin angefahren wurde, als diese von einem Tankstellengelände in der Lange Straße in Baden-Baden losfuhr. Sie übersah den auf dem Gehweg laufenden Mann, der unglücklich zu Boden stürzte. Er wurde nach Erstversorgung in einem umliegenden Krankenhaus mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der Verkehrsunfalldienst Baden-Baden bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 07221/680420 zu melden. E-KK

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell