Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Täter bricht in Autohaus ein - Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Freitagnachmittag, 17:00 Uhr, und Sonntagnachmittag, 17:00 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in das Gelände eines Autohauses in der Waibstadter Straße ein. Dabei begab er sich auf die Rückseite der Werkstatthalle und gelangte durch ein Fenster in den Innenraum und öffnete darin Schränke, Koffer und weitere Behältnisse. Die eigentliche Werkstatthalle betritt er nicht. Entwendet wurde nichts, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000.- Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261/6900 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell