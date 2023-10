POL-OG: Baden-Baden - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Baden-Baden (ots) - Schwere Verletzungen zog sich am Freitagnachmittag gegen 15:50 Uhr ein 76-jähriger Fußgänger zu, der von einer Pkw-Fahrerin angefahren wurde, als diese von einem Tankstellengelände in der Lange Straße in Baden-Baden losfuhr. Sie übersah den auf dem Gehweg laufenden Mann, der unglücklich zu Boden stürzte. Er wurde nach Erstversorgung in einem umliegenden Krankenhaus mit dem Rettungshubschrauber ...

mehr