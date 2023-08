Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Scheibe mit Stein eingeworfen

Zeugen beschreiben Flüchtenden

Darmstadt (ots)

Circa 50 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, kräftige Statur, dunkelgraue Haare und bekleidet mit einer grauen Jacke sowie einer kurzen, dunklen Hose. Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Mannes, der von Zeugen am Dienstagmorgen (29.8.)gegen 1.15 Uhr, in der Kiesbergstaße beobachtet werden konnte, nachdem er mit einem Stein die Scheibe eines Autos eingeworfen hatte. Danach soll er sich in Richtung der Moosbergstraße entfernt haben. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des versuchten Diebstahls und nimmt weitere sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell