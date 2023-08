Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Täter erbeuten Schmuck und Geld

Pfungstadt (ots)

Schmuck und Geld haben noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Feldbergstraße erbeutet. Ersten Erkenntnissen erfolgte die Tat am Dienstag (29.8.) zwischen 9 und 19 Uhr. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumen und durchwühlten diese nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute traten sie, bislang unerkannt, die Flucht an. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

