Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Vereinsheim im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Gernsheim (ots)

Ein Vereinsheim in der Bleichstraße geriet in das Visier Krimineller. Der Diebstahl wurde am Dienstagmorgen (29.8.) bemerkt und kann bis zum Montag (14.8.) zurückliegen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Anschluss entwendeten sie unter anderem Nahrungsmittel, eine Kaffeemaschine und einen Fernseher. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell