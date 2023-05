Polizei Bonn

POL-BN: Einbrecher kamen am Vormittag: Sie brachen Terrassentür eines Einfamilienhauses in Bonn-Buschdorf auf

Bonn (ots)

Am Montagvormittag (08.05.2023) nutzen bislang Unbekannte die Abwesenheit der Hausbewohner zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Friedlandstraße in Bonn-Buschdorf.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hebelten die Unbekannten in der Zeit von 09:10 Uhr bis 12:10 Uhr zunächst die Terrassentüre des Gebäudes auf, das sie anschließend nach Bargeld und Wertgegenständen durchsuchten. Anschließend verließen sie unerkannt den Tatort.

Über Art und Umfang der Tatbeute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen und Spurensicherung vor Ort ergaben sich bislang keine Hinweise zu den Tatverdächtigen.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen. Rufnummer: 0228/150.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell