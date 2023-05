Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern/ Issum - Diebstahl aus Kfz

Zwei mögliche Tatorte

Geldern/Issum (ots)

Am Dienstag (23. Mai 2023) stellte ein Mann seinen weißen Mercedes Sprinter auf dem Parkplatz in Issum an der Weseler Straße in der Nähe der Auffahrt zur A57 ab. Gegen 14:00 Uhr fuhr er mit dem Wagen nach Geldern und parkte auf der Straße Nobispfad. Am nächsten Tag (24. Mai 2023) um 6:00 Uhr wollte der Mann den Wagen wieder in Betrieb nehmen und bemerkte, dass Unbekannte das Schloss an der Hecktür beschädigt und mehrere Werkzeuge aus dem Inneren des Mercedes gestohlen hatten. Als Tatort kommen somit sowohl der Parkplatz in Issum, als auch der Nobispfad in Geldern in Betracht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang an einer der Örtlichkeiten gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell