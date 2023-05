Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Diebstahl auf Baustellengelände

Täter entwenden mehrere Werkzeuge

Weeze (ots)

Am Mittwoch (24. Mai 2023) kam es gegen 03:30 Uhr zu einem Diebstahl. Mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Baustellengelände an der Leipziger Straße in Weeze und brachen dort eine Garage auf. Aus der Garage entwendeten Sie mehrere Werkzeuge, darunter u.a. ein Akkuschrauber, eine Handkreissäge sowie einen Trennschleifer. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell