Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Exhibitionismus

Unbekannter zeigt sich entblößt vor Frau

Kleve (ots)

Am Dienstag (23. Mai 2023) gegen 20:40 Uhr war eine Frau mit Inline Skates auf dem Postdeich in Richtung Griethausen unterwegs. Auf Höhe des Friedhofs in Kellen (Hooge Hurdt) war ihr ein grauer oder silberfarbener PKW, vermutlich ein SUV, mit gelben NL-Kennzeichen aufgefallen. Wenig später sah sie den Wagen rechts in einem Feldweg. Kurz darauf sei ihr dann plötzlich ein Mann mit herunter gelassener Hose entgegengelaufen, der sich selbst befriedigte. Die Frau fuhr schnell an ihm vorbei. Sie beschreibt den Mann als etwa zwischen 50 und 60 Jahre alt, dick und bekleidet mit einer schwarzen Windjacke und dunklen Jeans. Zeugen, die weitere Angaben zu der beschriebenen Person oder dem Fahrzeug machen können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

