POL-KN: (VS-Schwenningen) Sachbeschädigung an Schulgebäude ein (25.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben am Samstagnachmittag Sachbeschädigungen an einer Schule auf der Straße "Brandenburger Ring" begangen. Die Täter warfen mit einem Stein eine Fensterscheibe der Schule am Deutenberg ein und schmierten ein "Hakenkreuz" auf die Eingangstüre. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Vandalen geben können oder sonst Beobachtungen zu den Sachbeschädigungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

