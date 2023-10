POL-OG: Lahr-Kuhbach - Vermisster Rentner gefunden

Iffezheim (ots) - Am Sonntagmittag ereignete sich auf einem Parkplatz am Rhein in Iffezheim ein Diebstahl aus einem Fahrzeug. Im Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 15:50 Uhr soll ein bislang unbekannter Langfinger eine Seitenscheibe eines dort abgestellten Seat eingeschlagen haben. Hierbei wurde eine Tasche im Wert von circa 100 Euro aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit in dem ...

