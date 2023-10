POL-PDNR: Motorradunfall mit verletztem Fahrer

Daaden (ots) - Am Sonntag, den 01.10.2023 wurde der Polizei Betzdorf der Diebstahl eines schwarzen "Rex RS750" Motorrollers gemeldet. Der Roller soll am Samstag, den 30.09.2023 gegen 20:00 Uhr auf einem Parkplatz am Bahnhof in Daaden von dem Anzeigenerstatter abgestellt worden sein. Am 01.10.2023 gegen 19:30 Uhr bemerkte er, dass sein Roller nun nicht mehr am Parkplatz abgestellt sei. Der Roller war vermutlich nicht mit ...

