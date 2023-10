Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Weyerbusch (ots)

Am Sonntag, 01.10.2023, gegen 20.50 Uhr, kam es in Weyerbusch, Frankfurter Straße, zu einer Trunkenheitsfahrt. Nach bisherigen Erkenntnissen steht ein 35-jähriger Mann im Verdacht, einen Pkw in stark alkoholisiertem Zustand geführt zu haben. Die Polizei wurde durch einen Zeugen über die Tat in Kenntnis gesetzt. Ein, beim Beschuldigten durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Er wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

