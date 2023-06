Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Reifen eines Polizeiautos zerstochen

Bad Lobenstein (ots)

Am gestrigen Morgen gegen 04:30 Uhr waren Polizisten bei einem Einsatz in Bad Lobenstein in der Straße Neustadt. Sie parkten ihren Streifenwagen und nahmen eine Anzeige vor Ort auf. Als die Beamten zum Fahrzeug zurückkehrten, war ein Reifen platt. Er wurde offensichtlich mit einem Messer oder anderen spitzen Gegenstand zerstochen. Der Streifenwagen musste daraufhin abgeschleppt werden. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

