Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Schleiz (ots)

Am Samstag, den 10.06.2023 gegen 10:30 Uhr kam es in Schleiz auf der Plauenschen Straße zu einem Verkehrsunfall. Auf eben dieser Straße kam es zu Stauerscheinungen. Deshalb wollte ein 41-jähriger Fahrer eines Pkw wenden. Dazu fuhr er in eine Grundstückseinfahrt. Beim Ausfahren aus der Einfahrt übersah der Pkw-Fahrer einen 44-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 44-Jährige leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell