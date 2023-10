Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von ca. 180 kg Kartoffeln

Kettenhausen (ots)

Am Sonntag, 01.10.2023, gegen 10.20 Uhr, ereignete sich auf einem Feld in Kettenhausen ein Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei männliche und zwei weibliche Personen im Alter von 32 bis 35 Jahren Kartoffeln von einem Feld. Die Täter wurden vom geschädigten Landwirt beim Herausgraben der Kartoffeln gestellt. Anschließend informierte dieser die Polizei. Vor Ort war festzustellen, dass ca. 30 kg Kartoffeln ausgegraben wurden. Im Kofferraum des von den Tätern benutzten Fahrzeuges waren zudem noch ca. 150 kg Kartoffeln aufzufinden. Diese entwendeten die Täter bereits am Vortag vom gleichen Feld. Gegen die Beschuldigten wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet. Die entwendeten Kartoffeln können nun nicht mehr als Lebensmittel veräußert werden.

