Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Hamm (Sieg) (ots)

Am Freitag, 29.09.2023, gegen 13.50 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 58 in der Gemarkung Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Kreisstraße, aus Richtung Hamm (Sieg) kommend, in Fahrtrichtung Fürthen. Auf dem Streckenabschnitt kam er dann zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw VW Golf. Es kollidierten hierbei lediglich die linken Außenspiegel der Fahrzeuge. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der, aus Richtung Hamm (Sieg) kommende Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Der am Pkw VW Golf entstandene Sachschaden wird auf etwa 250,- Euro geschätzt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder zu dessen Fahrzeug.

