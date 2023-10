Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand eines Anbaus eines Wohnhauses

Oberdreis (ots)

Oberdreis-Am Sonntag, 01.10.23, gegen 16:25 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle Montabaur ein Brand in der Bismarckstraße in Oberdreis, Ortslage Lautzert, gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der unbewohnte Anbau eines Einfamilienhauses aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das bewohnte Haupthaus verhindert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Puderbach und Oberdreis, der Rettungsdienst sowie ein Fahrzeug der Polizei Altenkirchen.

