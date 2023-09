POL-SO: Pkw beschädigt

Lippstadt - Geseke - Erwitte (ots) - Am 26.09.2023 haben Einsatzkräfte der Polizeiwache in Lippstadt einen Sondereinsatz zur Verhinderung von Verkehrsunfällen durchgeführt. Innerhalb des Einsatzes wurden an mehreren neuralgischen Punkten Geschwindigkeitsüberwachungen und allgemeine Verkehrskontrollen durchgeführt. Insbesondere an Stellen, bei denen die Polizei Hinweise von Bürgerinnen und Bürger bekommen haben. So zum Beispiel am Nicolaiweg in Lippstadt, wo in zwei ...

