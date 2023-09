Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunktkontrollen

Lippstadt - Geseke - Erwitte (ots)

Am 26.09.2023 haben Einsatzkräfte der Polizeiwache in Lippstadt einen Sondereinsatz zur Verhinderung von Verkehrsunfällen durchgeführt.

Innerhalb des Einsatzes wurden an mehreren neuralgischen Punkten Geschwindigkeitsüberwachungen und allgemeine Verkehrskontrollen durchgeführt. Insbesondere an Stellen, bei denen die Polizei Hinweise von Bürgerinnen und Bürger bekommen haben.

So zum Beispiel am Nicolaiweg in Lippstadt, wo in zwei Stunden 28 Verstöße wegen verbotswidriger Durchfahrt (Anliegerstraße) festgestellt wurden. Hier waren die Anwohner positiv überrascht von den Kontrollen.

Positiv fielen auch die Kontrollen in der Nordstraße in Erwitte aus. Hier herrscht Schrittgeschwindigkeit. In der Zeit während die Schulkinder dort die Straße passieren, konnten durch die Einsatzkräfte nur vier Verstöße festgestellt werden. Positiv daher, weil es in der Vergangenheit bei Kontrollen durchaus mehr Fahrzeugführer gab, die sich nicht an die Geschwindigkeit gehalten haben.

Die Bilanz insgesamt: 53 Verkehrsverstöße u.a. wegen Überschreitung der Geschwindigkeit, nicht anlegen des Gurtes oder der Nutzung des Handys am Steuer. Weitere 2 Anzeigen wurden wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Die Polizei in Lippstadt wird auch in Zukunft solche unangekündigten Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell