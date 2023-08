Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Einfluss von Alkohol

Weimar (ots)

Gegen 20:45 Uhr wollte ein 76-jähriger Toyota-Fahrer seinen Pkw auf dem Parkplatz zwischen Penny-Markt und Burger King in der Buttel- stedter Straße abstellen. Beim Einparken auf einer dafür vorgesehenen Parkfläche kollidierte er mit einem Laternenmasten. Am der Laterne und am Pkw enstand Sachschaden. Die Besatzung eines Funkstreifenwagens konnte das Ereignis live miterleben, da sie sich in unmittelbarer Nähe aufhielten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Schaden am Laternenmast und am Pkw beläuft sich auf insgesamt 2.000 Euro.

