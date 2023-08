LPI-J: Wildunfall bei Pfiffelbach

Apolda (ots) - In den frühen Morgenstunden, vermutlich zwischen 04:00 Uhr und 06:00 Uhr versuchte ein bisher noch unbekannter Täter in mehrere Wohnhäuser in Apolda einzubrechen. In der August-Berger-Straße machte er sich an drei Hauseingangstüren zu schaffen. Zwei Türen hielten stand, eine konnte gewaltsam geöffnet werden. Hierbei konnte der Dieb ein Fahrrad entwenden. In der Elisenstraße waren es ebenfalls drei ...

