LPI-J: Einstellung der Vermisstenfahndung

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am gestrigen Tag waren zwei Männer in Schkölen unterwegs. Diese klingelten an verschiedenen Haustüren und fragten nach Geld. Nachdem sie ein Grundstück in der Bahnhofstraße wieder verlassen hatten, stellte der Eigentümer den Verlust seines Schlüsselbundes fest. Durch die Polizei wird nun wegen des Diebstahls ermittelt.

