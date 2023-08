LPI-J: Hund beißt Postbotin

Jena (ots) - Am Mittwoch wurde bekannt, dass in Zöllnitz die Hauswand eines Einrichtungshauses und in Maua ein Brückenpfeiler an der B88/ Richtung Kahla mit Schriftzügen beschmiert wurde. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, muss nun im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen geklärt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

mehr