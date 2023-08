LPI-J: Ohne Fahrschein

Apolda (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen gegen 4:25 fand in der Beethovenstraße in Apolda ein Einbruchsversuch statt. Unbekannte versuchten die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Dies gelang ihnen glücklicherweise nicht, aber sie hinterließen einen Schaden an der Tür von ca. 100 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541- 0). Rückfragen bitte an: Thüringer ...

