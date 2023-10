POL-PDNR: Hilfeleistung führt zu körperlicher Auseinandersetzung und Ingewahrsamnahme

Rheinbreitbach (ots) - Am Sonntag den 01.10.2023 wurde eine männliche Person gemeldet, welche augenscheinlich erhebliche Probleme beim Führen seines Fahrzeugs habe und nicht von der Stelle käme. Bei Eintreffen konnten die Beamten der Polizei Linz am Rhein zeitnah den Anlass in der Alkoholisierung von 3,2 Promille des Mannes ausmachen. Der Führerschein des 56-jährigen aus dem Kreis Neuwied wurde sichergestellt und ihm ...

