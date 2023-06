POL-NOM: Einbruch ins ehemalige Ilse Theater

Einbeck (ots) - 37586 Dassel, Bahnhofstraße, 02.06.2023, 18:06 Uhr Einbeck (He) Ein 57-jähriger Fahrzeugführer eines VW befährt die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Berghöfe. Aufgrund von Ablenkung durch sein Mobiltelefon gerät er in den Gegenverkehr und kollidiert nahezu ungebremst mit einer entgegenkommenden 49-jährigen Fahrzeugführerin eines Opel. Diese wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. FFW Dassel ...

