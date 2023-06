Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Einbeck (ots)

37586 Dassel, Bahnhofstraße, 02.06.2023, 18:06 Uhr

Einbeck (He)

Ein 57-jähriger Fahrzeugführer eines VW befährt die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Berghöfe. Aufgrund von Ablenkung durch sein Mobiltelefon gerät er in den Gegenverkehr und kollidiert nahezu ungebremst mit einer entgegenkommenden 49-jährigen Fahrzeugführerin eines Opel. Diese wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. FFW Dassel sowie Rettungsdienst vor Ort. Beide Pkw sind nicht mehr fahrbereit. Es entsteht an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden von insgesamt ca. 34000 Euro.

