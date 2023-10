POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Oberdreis (ots) - Oberdreis-Am Sonntag, 01.10.23, gegen 16:25 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle Montabaur ein Brand in der Bismarckstraße in Oberdreis, Ortslage Lautzert, gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der unbewohnte Anbau eines Einfamilienhauses aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das bewohnte Haupthaus verhindert ...

