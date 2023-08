POL-PDMT: Siershahn -Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Bad Ems (ots) - Die Polizeiinspektion Bad Ems bittet Hundehalter aus aktuellem Anlass zur besonderen Vorsicht. Am Montag, dem 31.07.23, soll in Bad Ems (Vor der Loos) ein Hund während dem Spaziergang einen unbekannten Gegenstand, möglicherweise einen sogenannten Giftköder, gefressen haben. Am darauffolgenden Tag verstarb der Hund. Am heutigen Tage erhielt hiesige Polizeidienststelle den Hinweis, dass ein Hundehalter in ...

