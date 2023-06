Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Haselünne (ots)

Am 24. Juni zwischen 18.15 Uhr und 22.44 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Schillerstraße. Laut ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen.

