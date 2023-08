Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wirges. Ladendiebstahl Baumarkt

Wirges (ots)

Am Mittwoch, 02. August, gegen 15.21 Uhr versuchte eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender im Alter von 13 bis 20 Jahren in einem Baumarkt in Wirges Werkzeuge und Zubehör zu stehlen. Dabei war ein Mitglied der Gruppe zur Beobachtung des Umfeldes eingesetzt, ein Täter packte Diebesgut aus der Umverpackung und ein weiterer Täter versteckte dann das Diebesgut in seiner Kleidung. Gemeinsam ging die Gruppe durch den Kassenbereich und bezahlte dabei nur einen Schraubenzieher. Die Gruppe konnte vor dem Markt gestellt und der Polizei übergeben werden. Bei der Anzeigenaufnahme konnten weitere Werkzeuge unbekannter Herkunft in einem mitgeführten PKW aufgefunden werden. Das jüngste Mitglied der Gruppe war erst 13 Jahre alt. Es wurden Werkzeuge und Zubehör von mehreren Hundert Euro eingesteckt. Die Ermittlungen dauern an.

