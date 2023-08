POL-PDMT: Siershahn - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Person, Fahrzeugführerin stand unter Alkoholeinfluss

Heiligenroth (ots) - Der Geschädigte stellte seinen PKW Audi gegen 16:50h auf dem Parkplatz des "Kauflandes" in 56412 Heiligenroth ab. Als er vom Einkauf zurückkehrte, entdeckte er einen großflächigen Schaden an der rechten Beifahrertür. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei etwaige Zeugen ...

